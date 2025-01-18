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Башич защищает Промеса после скандалов: он реально хорош

0:55
Спорт

Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич поделился своим мнением о бывшем нападающем московского "Спартака" Квинси Промесе, который сейчас выступает за "Дубай Юнайтед" в ОАЭ. Напомним, что в Нидерландах Промес заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.

Квинси Промес
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квинси Промес

Башич считает, что Промес является важным игроком для Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что Промес — один из лучших футболистов, выступавших в России, и обладает выдающимися качествами.

Несмотря на то, что Промес часто оказывается в центре скандалов, Башич подчеркивает его игровые качества. Он уверен, что Промес может быть полезен "Спартаку".

"Но он ещё и реально хорош на поле. Это дороже. Я уверен, что он может помочь "Спартаку", — сказал Башич, которого цитирует "РБ Спорт".

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.

Ива́н Ба́шич (сербохорв. Ivan Bašić; 30 апреля 2002, Имотски) — боснийский футболист, полузащитник российского клуба «Оренбург» и сборной Боснии и Герцеговины.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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