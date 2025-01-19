Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?

Многие украинские спортсмены отказались от выступлений на международных соревнованиях и пошли биться за Вооруженные силы Украины против российских военных.
Так, в марте 2022-го украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказал, что ушла в пограничные войска.
А в 2023 году в СМИ появилась информация, на Херсонском направлении бьется сборная бывших украинских биатлонисток. Снайперы использовали крупнокалиберный комплекс западного образца.
Сразу после начала СВО в зону боевых действий поехал и чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный. Но в сезоне-2022/23 он вернулся на трассы Кубка мира.
Боксёр Александр Усик отправился биться, но через месяц вернулся с СВО ради матча-реванша с англичанином Энтони Джошуа.
Также в ряды ВСУ вступали футболисты, тренеры, баскетболисты и другие спортсмены.
Два года назад в зоне СВО погиб шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Он подорвался на мине на Донецком направлении.
4 февраля прошлого года погиб 32-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь. В 2020 году он завоевал титул "Самый сильный человек Украины", а спустя три года попал под мобилизацию.
5 мая 2024-го погиб 30-летний двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко.
Еще в 2024 году погиб десятиборец Владимир Андрощук.
На СВО погибли украинский боксер Максим Галиничев, тяжелоатлетка Алина Перегудова и легкоатлет Богдан Ходаковский, пишет News. Ru.
Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.
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