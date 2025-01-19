Стилист Акатьева рассказала, какие вещи не стоит надевать на тренировку

Одежда для спорта: что выбрать, чтобы избежать дискомфорта

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Комфорт и безопасность — главные критерии при выборе спортивной одежды. Неправильно подобранная форма может не только доставить неудобства, но и стать причиной травм. Вместе со стилистом Анастасией Акатьевой рассказываем, какие вещи не стоит носить на тренировки и на что обратить внимание при их выборе.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Выбор цвета спортивной одежды — важный момент, который влияет на настроение и продуктивность. Блёклые и нейтральные оттенки, такие как бежевый или серый, могут расслаблять и снижать мотивацию. Для достижения максимального результата стилисты советуют выбирать яркие цвета — например, красный, который повышает уровень энергии и помогает настроиться на активную работу.

Скульптурирующая, сильно обтягивающая одежда выглядит привлекательно, но может стеснять движения и вызывать дискомфорт. В то же время слишком свободные вещи создают риск зацепиться за тренажёры и ухудшают терморегуляцию. Оптимальный выбор — тайтсы: они пропускают воздух, оказывают компрессионный эффект и подходят для большинства видов тренировок — от йоги до бега.

Несмотря на их популярность, натуральные материалы, такие как хлопок, не подходят для спорта. Они быстро впитывают влагу, становятся тяжёлыми и теряют форму. Лучший выбор — синтетика или смеси натуральных и искусственных волокон, специально разработанных для спортсменов. Такие ткани хорошо отводят влагу, пропускают воздух и сохраняют комфорт.

Старые кроссовки или кеды могут стать причиной травм, особенно в области коленей и ахиллова сухожилия. Спортивная обувь должна быть лёгкой, с амортизирующей подошвой и дышащим материалом. Для конкретных видов спорта выбирайте модели с соответствующими характеристиками, например, беговые кроссовки или обувь для фитнеса.

Обычные бюстгальтеры не обеспечивают должной поддержки, что может привести к травмам и деформации молочных желёз, особенно у женщин с большой грудью. Спортивное бельё предотвращает эти риски и делает тренировки комфортными.

Правильная спортивная одежда и обувь помогут вам избежать травм, чувствовать себя уверенно и повысить эффективность тренировок.

Не экономьте на своём здоровье — выбирайте качественные материалы и удобные фасоны!

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды. Может выполнять эстетические функции, использоваться для создания образа человека, демонстрации социального статуса. Одежду делают из ткани, вязаного полотна, кожи, меха и других материалов; она может дополняться украшениями и аксессуарами.

