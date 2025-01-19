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Как не растолстеть при сидячей работе? Топ-3 важных правила

1:31
Спорт

Если у вас сидячая работа, неудивительно, что вы страдаете от лишнего веса. Совсем не просто быть в хорошей физической форме, когда вы целый день проводите возле компьютера. Ещё и перекусы в течение дня бывают не самые полезные. Чтобы не набрать лишние килограммы, нужно заставлять себя больше двигаться, считает врач-диетолог Марьяна Джутова.

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Движение — жизнь

Она предлагает сходить после работы в зал или в бассейн или же сделать тренировку дома. В офисе же стоит отказаться от лифта и подниматься по лестнице. Во время обеденного перерыва лучше прогуляться по улице, а не продолжать сидеть в помещении.

Учёт перекусов

Еще специалист советует записывать всю еду и напитки, чтобы исключить лишние перекусы и контролировать калории. А привычка тщательно пережёвывать поможет вам быстрее насытиться.

Из рациона следует исключить фастфуд, чипсы и сладости. Уменьшить чувство голода поможет стакан обычной питьевой воды. Для перекуса подойдут: кусочек цельнозернового хлеба с отварным или запечённым мясом, овощи, фрукты, немного сыра, отварные яйца.

А вместо сладостей можно съесть горсть сухофруктов или орехов.

Осанка тоже важна

Джутова напомнила, что правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий, пишет РИАМО.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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