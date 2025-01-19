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Пресс начнёт виднеться уже через месяц: избегайте этих ошибок на тренировке

1:36
Спорт

Пресс помогает стабилизировать позвоночник, сохранять прямое положение, а также отвечает за основные движения корпуса. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала о самых распространенных ошибках во время упражнений на эти мышцы.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Напряжение в шее

У начинающих спортсменов часто возникает напряжение и мышечная боль в шее во время занятий. Дело в неправильной технике выполнения упражнений.

Так, во время упражнений на пресс, ладони должны быть на затылке, над шеей. При выполнении скручиваний (прямых или косых) нужно слегка давить затылком в ладони и наоборот — ладонями в затылок.

Неправильное положение плеч

При скручиваниях ваши плечи должны быть как можно дальше от головного отдела. Не поднимайте их вверх, чтобы в работу не включились мышцы шеи и трапеций. Неправильная техника отдалит вас от кубиков мечты.

Неправильное дыхание

Контроль дыхания играет ключевую роль в работе пресса. Поясница должна быть прижатой к полу. Мышцы живота не должны выпячиваться, иначе упражнение может нанести вред.

Три важных компонента правильной техники:

  • корректное положение шеи;
  • прижатая к полу поясница;
  • втянутый живот.

Если у вас возникли трудности, чтобы прижать поясницу к полу, используйте небольшой валик (сложенный, например, из полотенца) и положите под крестец. Эта хитрость поддержит правильное положение спины, пишет "СЭ".

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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