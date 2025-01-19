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Тренер Андрианова рассказала о том, чем могут обернуться тренировки без разминки

Тренировка без разминки: почему это опасно для связок и сердца
1:30
Спорт

Начинать тренировку без разминки опасно. Это может привести к травмам, перегрузке сердечно-сосудистой системы и снижению эффективности занятий. Фитнес-тренер Ольга Андрианова напомнила, что подготовка организма к физической нагрузке — залог успешной тренировки и профилактика повреждений.

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Разминка улучшает подвижность суставов, эластичность связок и насыщает мышцы кислородом. Это помогает избежать растяжений и разрывов тканей, восстанавливать которые сложно и долго. Важно выполнять упражнения плавно и системно, уделяя подготовке минимум 10-15 минут.

Для разминки подходят кардиотренажёры, лёгкие динамические упражнения и растяжка. Эти действия разогревают мышцы, увеличивают пульс и метаболизм, а также улучшают концентрацию. Профессиональные спортсмены выделяют на этот этап до 40 минут, понимая его значение.

Игнорирование разминки может спровоцировать травмы: растяжения связок, разрывы мышечных волокон или проблемы с суставами. Это грозит длительным восстановлением, от физиотерапии до медикаментов.

Кроме того, без разогрева нагрузка на сердце и сосуды возрастает, что чревато головокружением, одышкой и ухудшением самочувствия.

Фитнес-тренер подчёркивает: разминка должна быть индивидуальной, учитывая цели и особенности тренировки. 

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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