Тренер Андрианова рассказала о том, чем могут обернуться тренировки без разминки

Начинать тренировку без разминки опасно. Это может привести к травмам, перегрузке сердечно-сосудистой системы и снижению эффективности занятий. Фитнес-тренер Ольга Андрианова напомнила, что подготовка организма к физической нагрузке — залог успешной тренировки и профилактика повреждений.
Разминка улучшает подвижность суставов, эластичность связок и насыщает мышцы кислородом. Это помогает избежать растяжений и разрывов тканей, восстанавливать которые сложно и долго. Важно выполнять упражнения плавно и системно, уделяя подготовке минимум 10-15 минут.
Для разминки подходят кардиотренажёры, лёгкие динамические упражнения и растяжка. Эти действия разогревают мышцы, увеличивают пульс и метаболизм, а также улучшают концентрацию. Профессиональные спортсмены выделяют на этот этап до 40 минут, понимая его значение.
Игнорирование разминки может спровоцировать травмы: растяжения связок, разрывы мышечных волокон или проблемы с суставами. Это грозит длительным восстановлением, от физиотерапии до медикаментов.
Кроме того, без разогрева нагрузка на сердце и сосуды возрастает, что чревато головокружением, одышкой и ухудшением самочувствия.
Фитнес-тренер подчёркивает: разминка должна быть индивидуальной, учитывая цели и особенности тренировки.
Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.
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