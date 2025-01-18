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Тренер Плеханова рассказала, как аэробика помогает сбросить вес

Аэробика: как сжечь лишние килограммы в ритме латино
1:33
Спорт

Аэробика остаётся одним из самых эффективных способов для похудения и укрепления здоровья. Декан "Колледжа Фитнеса" Марина Плеханова отмечает, что это циклическая нагрузка средней интенсивности, позволяющая поддерживать оптимальный пульс для сжигания жира.

Тренировка по зумбе
Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по зумбе

Аэробика имеет множество направлений, подходящих для разных уровней подготовки. Классический формат включает упражнения под музыку с комбинациями шагов. В степ-аэробике используется платформа, на которую поднимаются и спускаются, регулируя нагрузку.

Танцевальная аэробика сочетает элементы из стиля латино, хип-хопа и других жанров, развивая чувство ритма. Фитбол-аэробика предполагает занятия с мячом, укрепляющим пресс и улучшающим осанку.

Аквааэробика проходит в бассейне, снижая нагрузку на суставы, а силовая аэробика включает упражнения с весом тела или инвентарём. Новичкам рекомендуется базовый уровень с простыми движениями.

Тренировки начинаются с разминки, затем идёт основная часть (20-50 минут), а завершаются растяжкой. Тренироваться следует в кроссовках и удобной одежде, а также регулярно пить воду.

Людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердца необходимо проконсультироваться с врачом. Аэробика подходит для всех возрастов, помогает похудеть, укрепить мышцы и поддерживать здоровье.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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