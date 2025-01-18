Российский триатлет Пронин рассказал, как восстановиться после нагрузок без боли

Советы триатлета: Как убрать боль в мышцах после тренировки

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Популярное мнение, что боль после тренировки — это знак качественной работы, оказалось мифом. Триатлет Антон Пронин утверждает: настоящая эффективность занятий определяется не болевыми ощущениями, а прогрессом в выносливости и силе.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Согласно исследованиям, задержанная мышечная боль (DOMS) возникает из-за микротравм, воспалений или метаболического стресса. Симптомы — тупая боль, слабость, снижение подвижности — появляются через 8 часов после нагрузки и достигают пика через сутки. Однако причины, вроде накопления молочной кислоты, давно опровергнуты: лактат в мышцах разрушается уже через 1-1,5 часа после тренировки.

Чтобы предотвратить боли, специалисты рекомендуют растяжку, спортивный массаж, правильное питание и питьевой режим. Полезны продукты с витаминами C, D, E и омега-3, а также спортивные мази. Если дискомфорт не проходит более суток или усиливается, следует обратиться к врачу.

Современный подход к тренировкам исключает культ боли. Главное — умеренные нагрузки, постепенность и бережное отношение к своему телу.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).



