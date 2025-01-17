Как читмил помогает достичь лучшей физической формы?

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Читмил представляет собой запланированное отступление от жесткой диеты, позволяющее человеку в одной из приемов пищи насладиться любимыми, но не самыми полезными блюдами. По словам фитнес-тренера Елены Соболь, такое "нарушение" диетических правил является важным для ускорения обмена веществ во время длительных строгих ограничений.

Фото: freepik by Drazen Zigic спортсмен ест

Согласно мнению специалиста, у людей, стремящихся к снижению веса, иногда возникает период стабилизации — лишние килограммы перестают уходить. Это происходит потому, что организм начинает адаптироваться к снижению калорийности, из-за чего метаболизм замедляется. Для того чтобы снова активировать процесс похудания, необходимо организовать читмил. Он выполняет роль психологической разгрузки, помогая организму избавиться от стресса и продолжить снижение веса.

"Кроме того, после читмила может улучшиться внешний вид. Благодаря накоплению гликогена мышцы выглядят рельефнее", — отметила специалист в беседе с "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Гликоге́н — в клетках животных служит основным запасным углеводом и основной формой хранения глюкозы. Откладывается в виде гранул в цитоплазме в клетках многих типов.

