Секреты эффективных 15-минутных тренировок

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина в беседе с "Лентой.ру" рассказала о преимуществах 15-минутных тренировок.

Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отжимания на одной руке

К основным преимуществам таких тренировок эксперт отнесла экономию как времени, так и средств. Для их проведения не требуется покупка абонемента в спортзал или специального оборудования, а также не нужно тратить время на дорогу. Экспресс-тренировки способствуют плавному вхождению в режим занятий спортом без лишнего стресса.

Бахтурина отметила, что когда люди сразу начинают заниматься интенсивными и продолжительными тренировками, они часто быстро теряют мотивацию и темп. При этом с короткими тренировками такая проблема не возникает.

Также специалист акцентировала внимание на том, что 15-минутные тренировки не должны рассматриваться как замена полноценным занятиям.

"Оптимальный вариант: начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу", — сказала тренер.

Бахтурина рекомендует использовать экспресс-тренировки в качестве утренней разминки или вечернего расслабления в дни с плотным графиком. Для создания персонализированного 15-минутного плана тренировок и отработки техники стоит обратиться к профессиональному тренеру.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

