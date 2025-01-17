Почему необходимо тренировать трапециевидную мышцу?

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, почему важно тренировать трапециевидную мышцу, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

"Трапециевидная мышца — это одна из ключевых групп мышц, которая отвечает за поддержание и подъем плеч, а также за стабилизацию шейного и верхнего грудного отделов позвоночника", — объяснила эксперт.

Тренер подчеркнула, что трапециевидная мышца играет ключевую роль в поддержании вертикального положения головы и участвует практически во всех движениях шеи. Именно поэтому правильное функционирование этой мышцы является залогом здоровой и красивой осанки.

По словам Соболь, тренировка трапециевидной мышцы способствует увеличению ее силы и выносливости, что обеспечивает защиту головы и шеи в условиях большого напряжения, например, при поднятии тяжелых предметов.

Кроме того, тренер указала на то, что малоподвижный образ жизни и сидячая работа за компьютером могут привести к перегрузке трапециевидной мышцы и ее дисфункции. Это может вызвать болевые ощущения в шее, голове и спине. Поэтому регулярные упражнения для данной мышцы рекомендуется для снятия болевых синдромов.

"Кроме того, трапеция — одна из самых заметных групп мышц. Поэтому регулярные и правильные упражнения помогут скорректировать ее форму и визуально улучшить внешний вид человека", — заключила эксперт.

Уточнения

Трапециеви́дная мы́шца (лат. musculus trapezius) или мышца, похожая на капюшон (лат. musculus cucullaris) — плоская широкая мышца, занимающая поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины.

