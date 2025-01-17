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Хочешь быстро сбросить вес? Эти тренировки ускорят процесс

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась своим мнением о лучших тренировках для ускорения процесса похудения.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

В интервью Men Today тренер предложила несколько эффективных упражнений, среди которых подтягивания коленей к груди, ягодичный мостик, обратная планка, отжимания, отжимания с прыжками, выпрыгивания из приседа, махи ногами вперед и джампинг джек.

По словам Ротач, для более быстрого похудения наиболее эффективны упражнения с замкнутой цепью. Они воздействуют сразу на несколько зон тела, что ускоряет обмен веществ.

Эти упражнения можно выполнять с отягощениями или с собственным весом на неподвижных объектах, таких как пол или перекладины.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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