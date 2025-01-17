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Избыточный вес не приговор: хорошая физическая форма важнее цифры на весах

1:44
Спорт

Исследования показывают, что физическая форма имеет гораздо большее значение для здоровья сердца и долголетия, чем просто цифра на весах.

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Недавнее исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что физически здоровые люди, независимо от их индекса массы тела (ИМТ), имеют такой же риск смерти, как и люди с нормальным ИМТ. Более того, даже люди с избыточным весом или ожирением, но с хорошей физической формой, имеют более низкий риск смерти, чем те, кто имеет нормальный вес, но не поддерживает физическую форму.

Исследователи подчеркивают, что ИМТ, который сравнивает вес и рост, является неточным индикатором для оценки состояния здоровья, поскольку он не учитывает физическую форму и здоровье организма. Вместо этого важно измерять аэробную форму, которая отражает, насколько хорошо сердце, легкие и мышцы могут работать во время упражнений.

Доктор Сиддхартха Ангади, старший автор исследования, объяснил, что физические упражнения являются мощным инструментом не только для улучшения кардиореспираторного здоровья, но и для поддержания мышечного и метаболического состояния, что в свою очередь способствует долголетию. 

Показатели физической формы, такие как VO2 max — максимальное потребление кислорода организмом — являются более точными индикаторами здоровья, чем ИМТ. Важно помнить, что даже если вес на весах не меняется, физическая активность помогает улучшить кровообращение, укрепить мышцы, улучшить работу сердца и легких.

Уточнения

Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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