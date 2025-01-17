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Укрепляем ягодицы и бёдра! Румынская тяга с гантелями — лучший выбор для тренировки

1:31
Спорт

Румынская тяга с гантелями — это упражнение, которое активно прорабатывает ягодичные мышцы и бицепсы бёдра. Оно становится отличной альтернативой тяге с штангой, особенно для тех, кто хочет уменьшить нагрузку на поясницу.

Тренировка в спортзале
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спортзале

В отличие от штанги, гантели позволяют работать с более комфортным диапазоном движений и лучше контролировать технику. Это упражнение задействует не только ягодицы и бедра, но и мышцы кора, которые отвечают за стабильность и поддержание правильной осанки. Оно подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Одним из преимуществ румынской тяги с гантелями является меньшая нагрузка на поясничный отдел, что снижает риск травм. Также с гантелями вы можете легко варьировать амплитуду движения, что дает большую гибкость в тренировочном процессе.

Однако важно помнить, что правильная техника — ключ к безопасному выполнению упражнения. Нужно следить за тем, чтобы спина оставалась прямой, а движение происходило за счёт таза, а не поясницы, пишет "Чемпионат".

При выполнении румынской тяги с гантелями стоит избегать распространённых ошибок, таких как сгибание локтей или излишний прогиб в пояснице. Эти ошибки могут привести к неправильной нагрузке на позвоночник и суставы. Также важно следить за траекторией снаряда — он должен двигаться вдоль тела, а не отклоняться в стороны.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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