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Парадокс! Эти диетические продукты могут привести к лишним килограммам

1:07
Спорт

Иногда случается так, что вы стараетесь похудеть, едите правильную диетическую еду, но вес не то, что не уходит, он еще и прибавляется! Доктор Эрик Берг рассказал, почему так происходит.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Он советует не есть продукты, которые рекламируются как "обезжиренные", "с низким содержанием жира" или "без сахара".

По словам эксперта, многие из этих товаров подвергаются ультрапереработке и перегружены химическими добавками.

"Не обманывайтесь этикетками "обезжиренный", "с низким содержанием жира" и "без сахара". За этими продуктами часто скрываются ультрапереработанные ингредиенты и химические добавки, которые могут затруднить потерю веса и даже вызвать необъяснимые заболевания", — цитирует его "Чемпионат".

Он добавил, что многие протеиновые батончики, йогурты, соусы и заправки для салатов на самом деле очень вредны. Они могут содержать скрытый сахар и обработанные наполнители, которые повышают уровень сахара в крови, что приводит к тяге к еде, набору веса и усталости.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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