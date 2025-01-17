Тренировки в зале закончились! Как продолжить создавать тело мечты дома?

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зачастую случаются разные ситуации в жизни каждого, когда никак не получается посещать спортзал, фитнес-клуб, а иметь хорошую подтянутую фигуру хочется. Фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко рассказал Pravda. Ru, что делать в таком случае.

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

"Можно заниматься и дома. Это лучше, чем забросить спорт совсем. Дома же в любом случае есть какой-то уголочек, где можно приседать и отжиматься. Только если в зале вы это делали с гантелями, дома с собственным весом нужно немного увеличить нагрузку", — отметил Литовченко.

Например, если вы сегодня отжались 10 раз, в следующий раз нужно постараться отжаться 12-15 раз или хотя бы 11 раз для того, чтобы мышцы почувствовали нагрузку, посоветовал эксперт.

"У нас мышцы развиваются, когда мы ощущаем нагрузку и даем ей им. Если же мы просто разогнали кровь, с одной стороны, тоже это хорошо, но мышцы не будут развиваться и будут стоять на месте, и пойдет регресс", — объяснил эксперт.

Литовченко рассказал, что у некоторых людей есть "мышечная память". Это говорит о том, что даже если через 20 лет вы придете на тренировки, у вас будет правильная техника выполнения.

"Где-то, возможно, будут отклонения, но вы все равно будете выполнять все четко и грамотно, будете чувствовать свою нагрузку. Мышцам будет легче выполнять определенные упражнения с нагрузкой", — заключил эксперт.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

