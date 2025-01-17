Тренировки с перерывами: можно ли заниматься спортом с интервалами и быть худой и стройной?

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Можно ли быть в хорошей физической форме, если заниматься спортом с перерывами? Допустим, если вы тренируетесь только осенью и весной. Фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко поделился с Pravda. Ru своим мнением на этот счёт.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

"Здесь два варианта. Если человек полноценно бросает свой режим, питание, спорт и возвращается к тому, что начинает есть гамбургеры, меньше двигаться, больше спать, тогда мышцы, не получая нагрузки, будут ослабевать. А жир, наоборот, будет увеличиваться, и форму человек начнет терять", — отметил эксперт.

Второй вариант, по словам Литовченко, когда человек перестал заниматься именно фитнесом или, может быть, какой-то другой нагрузкой, но, старается поддержать себя питанием без нарушений, много двигается. Таким образом человек продлевает результат своего потраченного времени на достижение стройного тела.

"В любом случае без физической нагрузки тело будет возвращаться к тому, с чего человек начинал. Поэтому заниматься нужно всегда", — добавил эксперт.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



