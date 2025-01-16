Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?
Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер
Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера
Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?
Секрет идеального ужина: почему к нему нужно относиться внимательно?
Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения
Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса
Не навредив хвостику: 10 способов экономить на питомце
Эта трава — незаменимый помощник при лечении заболеваний костей и артрита

6-ю ракетку мира на Australian Open разгромил и выгнал 19-летний теннисист

Спорт

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 6-е место в мировом рейтинге, выбыл с Australian Open из-за 19-летнего чеха Якуба Менсика, который добился впечатляющего камбэка со счетом 3:1.

Игра в теннис
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра в теннис

Менсик, занимающий в настоящее время 48-е место в мировом рейтинге ATP, завершил матч стильным ударом справа, отправив трехкратного финалиста турниров Большого шлема домой.

Менсик впервые вышел в третий круг турнира и повторил свой лучший результат в турнирах Большого шлема, дважды выходя в третий круг Открытого чемпионата США.

 

Уточнения

Ка́спер Ру́уд (норв. Casper Ruud; род. 22 декабря 1998 года, Осло) — норвежский профессиональный теннисист; финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022); 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод
Садоводство, цветоводство
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод Аудио 
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале
Наука и техника
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?
Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер
Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера
Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?
Секрет идеального ужина: почему к нему нужно относиться внимательно?
Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения
Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса
Не навредив хвостику: 10 способов экономить на питомце
Эта трава — незаменимый помощник при лечении заболеваний костей и артрита
6-ю ракетку мира на Australian Open разгромил и выгнал 19-летний теннисист
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.