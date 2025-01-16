6-ю ракетку мира на Australian Open разгромил и выгнал 19-летний теннисист

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 6-е место в мировом рейтинге, выбыл с Australian Open из-за 19-летнего чеха Якуба Менсика, который добился впечатляющего камбэка со счетом 3:1.

Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Игра в теннис

Менсик, занимающий в настоящее время 48-е место в мировом рейтинге ATP, завершил матч стильным ударом справа, отправив трехкратного финалиста турниров Большого шлема домой.

Менсик впервые вышел в третий круг турнира и повторил свой лучший результат в турнирах Большого шлема, дважды выходя в третий круг Открытого чемпионата США.

Уточнения

Ка́спер Ру́уд (норв. Casper Ruud; род. 22 декабря 1998 года, Осло) — норвежский профессиональный теннисист; финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022);

