Даниил Медведев не стал общаться с журналистами после поражения на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев, пятая ракетка мира и чемпион US Open — 2021, отказался от участия в пресс-конференции после поражения в матче второго круга Australian Open — 2025. Такой информацией в своих соцсетях поделился журналист Бен Ротенберг.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Даниил Медведев

Встреча россиянина с 19-летним американцем Лёнером Тином, занимающим 121-е место в мировом рейтинге, завершилась в 2:55 утра по местному времени. Матч продолжался 4 часа 53 минуты и был напряжённым.

В итоге Медведев уступил со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1 и 6:7 (7:10). Это поражение стало для него худшим результатом на Australian Open с 2018 года.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

