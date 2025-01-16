Тяжёлый день на Australian Open: травма Попырина и истерика Медведева у сетки

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Сегодня, 16 января, для местного контингента на турнире по теннису Australian Open выдался тяжелый день. Алексей Попырин получил травму, а Ким Биррелл разрыдалась после смены соперника.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Даниил Медведев

Многих также волнует то, почему российский теннисист Даниил Медведев не был дисквалифицирован за вспышку гнева, в результате которой он разбил ракетку и камеру сетки.

Российская звезда дала волю своему разочарованию, когда тайский аутсайдер Касидит Самреж грозился вызвать огромный шок и победить чемпиона Большого шлема. Самреж выиграл второй и третий сеты, оставив пятую ракетку мира в растерянности, а Медведев наказал за это сетку.

Также Даниил разбил камеру, которая была установлена возле сетки. Это вызвало задержку матча, так как камеру пришлось заменить, а судья на вышке удалил Медведева с нарушением правил и предупреждением.

Толпы фанатов обратились в соцсети, чтобы спросить, почему Медведев не был признан недействительным и не вылетел с Открытого чемпионата.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

