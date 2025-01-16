Тяжёлый день на Australian Open: травма Попырина и истерика Медведева у сетки

Сегодня, 16 января, для местного контингента на турнире по теннису Australian Open выдался тяжелый день. Алексей Попырин получил травму, а Ким Биррелл разрыдалась после смены соперника.
Многих также волнует то, почему российский теннисист Даниил Медведев не был дисквалифицирован за вспышку гнева, в результате которой он разбил ракетку и камеру сетки.
Российская звезда дала волю своему разочарованию, когда тайский аутсайдер Касидит Самреж грозился вызвать огромный шок и победить чемпиона Большого шлема. Самреж выиграл второй и третий сеты, оставив пятую ракетку мира в растерянности, а Медведев наказал за это сетку.
Также Даниил разбил камеру, которая была установлена возле сетки. Это вызвало задержку матча, так как камеру пришлось заменить, а судья на вышке удалил Медведева с нарушением правил и предупреждением.
Толпы фанатов обратились в соцсети, чтобы спросить, почему Медведев не был признан недействительным и не вылетел с Открытого чемпионата.
Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.