10 килограмм уйдут за месяц! Сколько в день тренироваться, чтобы похудеть?

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Какова идеальная продолжительность тренировки, которую следует выполнять каждую неделю для эффективного похудения?

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Стремление к физическому благополучию и идеальной форме является общей целью миллионов людей по всему миру. Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, предоставило новые сведения об оптимальном объеме физической активности, необходимом для эффективного снижения веса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует взрослым заниматься не менее 150 минут умеренной физической активностью или 75 минут интенсивной физической активностью в неделю. Однако точный объем упражнений, необходимый для существенной потери веса, до сих пор оставался открытым вопросом.

Исследование, проведенное Ахмадом Джайеди, эпидемиологом из Имперского колледжа Лондона, проанализировало данные 116 клинических исследований с участием 6880 взрослых с избыточным весом или ожирением и предоставило важные ответы.

Оказалось, что 30 минут кардио в неделю могут привести к снижению массы тела и процента жира. Однако наиболее существенные улучшения в снижении веса, окружности талии и жировых отложений наблюдаются именно при занятиях по 150 минут в неделю. Эти данные свидетельствуют о том, что выделение примерно 2,5 часов в неделю на умеренные аэробные упражнения является ключом к достижению ощутимых результатов в борьбе с лишним весом.

По словам Джайеди, ходьба и бег особенно полезны, поскольку их можно легко интегрировать в повседневную жизнь. Они не требуют специального оборудования или дорогостоящего абанемента, ими можно заниматься практически где угодно, что делает их доступными для широкой аудитории.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

