Разборные или цельные: выбираем гантели для домашних тренировок

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Тренировки с гантелями — отличный способ проработать мышцы и быстрее добиться красивой фигуры. Однако выбор подходящего инвентаря зависит от ваших целей, видов упражнений и свободного пространства. Наиболее популярны два типа гантелей: цельные и разборные. Разберем их особенности, преимущества и недостатки, чтобы вам было проще определиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Спорт

Цельные гантели

Особенности

Цельные гантели представляют собой монолитную конструкцию. Они бывают разной формы — в виде шара, диска или многоугольника. Последний вариант удобнее, так как снаряды не скатываются, если положить их на пол.

Преимущества

Простота использования: не требуется сборка и разборка, что особенно важно при выполнении сетов.

не требуется сборка и разборка, что особенно важно при выполнении сетов. Безопасность: фиксированные утяжелители исключают риск падения блинов при выполнении упражнений.

фиксированные утяжелители исключают риск падения блинов при выполнении упражнений. Комфорт: прорезиненные модели приятны на ощупь и не травмируют руки.

Недостатки:

прорезиненные модели приятны на ощупь и не травмируют руки. Недостатки: Ограниченный вес: для разных упражнений могут понадобиться гантели разной массы. Это потребует либо покупки нескольких пар, либо стойки, что занимает место.

Разборные гантели

Особенности

Разборные гантели состоят из грифа и сменных блинов, которые фиксируются крепежами или накручиваются на резьбу.

Преимущества

Универсальность: их могут использовать как мужчины, так и женщины. Подходят для всех групп мышц.

их могут использовать как мужчины, так и женщины. Подходят для всех групп мышц. Регулируемый вес: сначала можно приобрести снаряд с минимальной массой, а затем докупать блины для увеличения нагрузки.

сначала можно приобрести снаряд с минимальной массой, а затем докупать блины для увеличения нагрузки. Удобство выполнения сложных упражнений: например, для приседов плие можно объединить все блины на одном грифе, что облегчает удержание равновесия.

Недостатки

Затраты времени: переключение между весами требует времени, что неудобно для функциональных тренировок.

переключение между весами требует времени, что неудобно для функциональных тренировок. Риск травм: неправильная фиксация блинов может привести к их падению.

Как выбрать

Цельные гантели подходят для тех, кто ценит комфорт и не планирует часто менять нагрузку. Они идеальны для базовых упражнений и новичков. Разборные модели больше подойдут, если вы хотите экономить место, а также планируете увеличивать нагрузку по мере прогресса.

Перед покупкой полезно протестировать оба типа в спортзале или проконсультироваться с тренером. Так вы сможете выбрать вариант, который идеально соответствует вашим потребностям.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

