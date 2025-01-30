Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти комнатные растения медленно вас убивают
В Карелии не хватило вакцины от бешенства для ребенка
Гости попросят рецепт: салат, который идеально впишется в любой рацион
Покупка завода — компания Рольф укрепляет позиции на рынке автозапчастей
Аварийные дома: что делать если власти бездействуют
Что случится с организмом, если питаться фастфудом на постоянной основе
Секреты увлажнения кожи рук зимой: как избежать пересыхания
Игорь Николаев продал квартиру в одной из башен Дональда Трампа в США
Осинные гнезда в саду: избавляемся от них раз и навсегда

Разборные или цельные: выбираем гантели для домашних тренировок

2:36
Спорт

Тренировки с гантелями — отличный способ проработать мышцы и быстрее добиться красивой фигуры. Однако выбор подходящего инвентаря зависит от ваших целей, видов упражнений и свободного пространства. Наиболее популярны два типа гантелей: цельные и разборные. Разберем их особенности, преимущества и недостатки, чтобы вам было проще определиться.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

Цельные гантели

Особенности

  • Цельные гантели представляют собой монолитную конструкцию. Они бывают разной формы — в виде шара, диска или многоугольника. Последний вариант удобнее, так как снаряды не скатываются, если положить их на пол.

Преимущества

  • Простота использования: не требуется сборка и разборка, что особенно важно при выполнении сетов.
  • Безопасность: фиксированные утяжелители исключают риск падения блинов при выполнении упражнений.
  • Комфорт: прорезиненные модели приятны на ощупь и не травмируют руки.
    Недостатки:
  • Ограниченный вес: для разных упражнений могут понадобиться гантели разной массы. Это потребует либо покупки нескольких пар, либо стойки, что занимает место.

Разборные гантели

Особенности

  • Разборные гантели состоят из грифа и сменных блинов, которые фиксируются крепежами или накручиваются на резьбу.

Преимущества

  • Универсальность: их могут использовать как мужчины, так и женщины. Подходят для всех групп мышц.
  • Регулируемый вес: сначала можно приобрести снаряд с минимальной массой, а затем докупать блины для увеличения нагрузки.
  • Удобство выполнения сложных упражнений: например, для приседов плие можно объединить все блины на одном грифе, что облегчает удержание равновесия.

Недостатки

  • Затраты времени: переключение между весами требует времени, что неудобно для функциональных тренировок.
  • Риск травм: неправильная фиксация блинов может привести к их падению.

Как выбрать

Цельные гантели подходят для тех, кто ценит комфорт и не планирует часто менять нагрузку. Они идеальны для базовых упражнений и новичков. Разборные модели больше подойдут, если вы хотите экономить место, а также планируете увеличивать нагрузку по мере прогресса.

Перед покупкой полезно протестировать оба типа в спортзале или проконсультироваться с тренером. Так вы сможете выбрать вариант, который идеально соответствует вашим потребностям.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт
Экономика и бизнес
Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт Аудио 
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Шоу-бизнес
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой** Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Аварийные дома: что делать если власти бездействуют
Что случится с организмом, если питаться фастфудом на постоянной основе
Секреты увлажнения кожи рук зимой: как избежать пересыхания
Игорь Николаев продал квартиру в одной из башен Дональда Трампа в США
Осинные гнезда в саду: избавляемся от них раз и навсегда
Улучшите сон без нового матраса: всё о топперах
Bloomberg сообщил о преодолении дефицита юаней в России
Многоженец, называющий себя спасителем демографии, снова стал отцом: это уже 30-й ребёнок в семье
Подводный гигант пробуждается: вулкан Аксиал готов к извержению — что скрывает океанская глубина
Как мама отбила жениха у дочки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.