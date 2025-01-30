Как похудеть и не навредить себе: правила для разных типов тела

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Каждая девушка уникальна, и тип телосложения играет важную роль в выборе тренировок и рациона. Популярная классификация выделяет три основных типа: мезоморфы, эндоморфы и эктоморфы. Расскажем, как питаться и тренироваться в зависимости от ваших особенностей.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Мезоморф: везунчики фитнеса

Если у вас гармоничная фигура, высокий тонус мышц и низкий процент подкожного жира, то вы — мезоморф. Вашему телу проще поддерживать стройность и рельефность, а мышечная масса растет с минимальными усилиями.

Рекомендации по питанию

Пропорции БЖУ: 40% белков, 10% жиров, 50% углеводов.

Достаточно следовать принципам здорового питания без жестких ограничений.

Тренировки

1-2 занятия в неделю для поддержания формы.

Упор на силовые тренировки и умеренные кардионагрузки.

Эндоморф: путь к результату

Эндоморфам сложнее сохранить стройность из-за склонности к набору жира, но их усилия быстро дают видимые результаты.

Рекомендации по питанию

Пропорции БЖУ: 50% белков, 40% сложных углеводов, 10% жиров.

Дефицит калорий: 1300-1400 ккал в день.

Через 1,5 месяца, если вес перестанет снижаться, временно увеличьте углеводы и интенсивность тренировок.

Тренировки

Занимайтесь 3-4 раза в неделю.

Кардио: 30-40 минут в каждую тренировку.

Увеличенное количество подходов и повторений.

Эктоморф: легкость бытия

Эктоморфы отличаются худощавым телосложением, быстрым обменом веществ и минимальными жировыми отложениями. Но рост мышц требует от них особых усилий.

Рекомендации по питанию

Пропорции БЖУ: 30% белков, 20% жиров, 50% углеводов.

Повышенный калораж с акцентом на питательные продукты.

Тренировки

Не больше 2 занятий в неделю, избегайте частых кардионагрузок.

Силовые упражнения с тяжелыми весами.

Продолжительность тренировки: 50-60 минут.

Что важно помнить

Тип телосложения может меняться с возрастом, а также под влиянием гормональных сбоев. Поэтому эти рекомендации — не догма. Чтобы добиться максимальных результатов, лучше проконсультироваться с персональным тренером, который учтет ваши особенности.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

