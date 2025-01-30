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Ваш идеальный фитнес-комплект для дома: 5 лучших снарядов

2:23
Спорт

Хотите превратить домашние тренировки в эффективный и удобный процесс? Забываем про бутылки с водой — современные фитнес-снаряды компактны, практичны и открывают широкий спектр возможностей. Вот подборка лучших вариантов для дома, которые помогут проработать всё тело.

Гимнастика с фитболом
Фото: flickr.com by Earl McGehee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гимнастика с фитболом

Бодибар

Удобный и безопасный снаряд, который равномерно распределяет нагрузку. Подходит для проработки ног, рук, спины и кора. Выбирайте бодибар по весу, так как он не регулируется, в отличие от штанги.

  • Популярные упражнения: выпады, приседы, становая тяга, жим из-за головы и подъем таза.

Фитбол

Гимнастический мяч отлично подходит для тренировки пресса, координации и гибкости. Он уменьшает нагрузку на суставы, что делает его идеальным выбором для начинающих и тех, у кого есть проблемы с коленями. Для большинства людей подойдут модели диаметром 55-65 см.

  • Упражнения с фитболом: гиперэкстензия, подъем таза, "книжка", болгарские выпады.

TRX-петли

Эти регулируемые ремни легко крепятся к двери или шведской стенке. TRX-петли идеально подходят для проработки всего тела: ягодиц, бицепсов, кора. Они снижают нагрузку на позвоночник и суставы, одновременно увеличивая интенсивность тренировки.

Фитнес-резинки

Эластичные резинки — простой способ усилить эффект от привычных упражнений. Они создают сопротивление, благодаря которому мышцы работают более интенсивно.

  • Резинки бывают разной жесткости: выбирайте подходящую для своих целей.
  • Упражнения: приседания, подъемы таза, скручивания-"велосипед".

Флюболы

Это мягкие мячи с жидкостью внутри. Изменяющийся центр тяжести добавляет динамики и задействует множество мышц. Флюболы отлично подходят для круговых тренировок, прыжков, скручиваний и приседаний.

Почему это удобно

Описанные снаряды компактны, занимают минимум места и позволяют выполнять полноценные тренировки дома. С их помощью можно эффективно укрепить мышцы, улучшить координацию и повысить общую физическую форму.

Уточнения

Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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