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Разбираем опасные диеты: топ-5 худших способов похудения

2:26
Спорт

Каждая девушка, сидевшая на диете, знает, как сложно удерживать вес и как быстро он возвращается, если ограничиваться только в еде, забывая о физических нагрузках. Однако некоторые диеты не только неэффективны, но и опасны для здоровья. Вот пять известных, но вредных способов похудения.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Кленовый сироп с перцем

  • Этот метод предполагает замену всех приемов пищи смесью кленового сиропа, кайенского перца и лимонного сока. Такой "коктейль" наносит сильный удар по желудку и вызывает побочные эффекты вроде диареи, головной боли и истощения. В России этот метод пока не слишком популярен, но лучше сразу отказаться от экспериментов.

Монодиета

  • Основана на употреблении одного продукта: кефира, яблок, капусты и т. д. Недостаток очевиден — нехватка витаминов и микроэлементов. Организм, получая однообразную пищу, переходит в режим экономии, а при возвращении к обычному питанию начинает накапливать запасы. Итог: потерянные килограммы возвращаются с прибавкой.

Безжировая диета

  • Полный отказ от жиров, включая полезные, приводит к гормональным сбоям, сухости кожи, снижению энергии и даже проблемам с репродуктивной функцией. Журнал The Lancet проанализировал десятки исследований и подтвердил: такая диета неэффективна и наносит вред здоровью.

Глиняная диета

  • Заключается в употреблении глиняных таблеток или порошков для "детоксикации". Этот метод не имеет научных подтверждений, а врачи предупреждают об опасности отравления мышьяком, который может содержаться в глине.

Безуглеводная диета

  • Полный отказ от углеводов в пользу белков и жиров опасен для организма. Такая диета грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением работы ЖКТ, ухудшением памяти и внимания. Ограничивать углеводы — разумно, но полный отказ от них недопустим.

Как худеть безопасно

Правильное похудение — это сбалансированное питание, богатое всеми необходимыми веществами, и регулярные тренировки. Онлайн фитнес-школа Only Fitness помогает составлять индивидуальные планы питания и тренировок, чтобы достичь цели без риска для здоровья.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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