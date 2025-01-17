Занятия в бассейне помогают избежать операций на позвоночнике

Как с помощью бассейна вылечить спину

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Врач-остеопат с 30-летним стажем Дмитрий Симкин рассказал, что плавание — один из лучших способов профилактики и поддержания здоровья позвоночника. Оно помогает снять нагрузку с суставов и костей, расслабить мышцы и устранить боль, связанную с остеохондрозом, протрузиями и кифозом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain плавание

Специалист отметил, что занятия в бассейне развивают мышцы спины, которые поддерживают позвоночник. Сильный мышечный корсет улучшает кровообращение в тканях и снижает нагрузку на межпозвоночные диски. Плавание подходит даже при запущенных деформациях позвоночника, так как вода позволяет двигаться свободно и без боли.

Кроме того, плавание — это отличная кардионагрузка. Оно тонизирует сосуды, нормализует обмен веществ и способствует снижению веса. Занятия в бассейне особенно полезны для людей с лишним весом и беременных женщин. Вода значительно уменьшает нагрузку на суставы, которая возникает при обычных тренировках или даже при ходьбе.

Однако существуют и противопоказания. Плавание не рекомендуется при инфекционных и кожных заболеваниях, а также при сильной боли в суставах, которая мешает правильно выполнять движения. Например, брасс может быть противопоказан при проблемах с тазобедренными суставами, а кроль — при ограничении подвижности в плечах.

Эксперт советует заниматься с тренером или инструктором по лечебной физкультуре, чтобы освоить технику и избежать перегрузок. Также полезно чередовать активное плавание с упражнениями на расслабление, используя специальные нудлы. Это позволяет снизить напряжение мышц и укрепить спину.

В заключение Дмитрий Симкин подчеркнул, что плавание не заменит полноценного лечения, но станет отличной поддержкой в профилактике и восстановлении здоровья позвоночника. Комплексный подход с участием врача и тренера поможет укрепить спину, устранить симптомы заболеваний и поддерживать здоровье позвоночника в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Остеохондро́з позвоно́чника (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον — кость + χόνδρος — хрящ + лат. -ōsis) — термин, широко применяемый в России с 1960-х годов и означающий дегенеративные изменения межпозвонкового диска и сегментарную нестабильность нижней части позвоночного столба.