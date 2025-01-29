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Бассейн на максимум: лучшие тренировки о которых вы не знали

3:24
Спорт

Аквафитнес — это не просто тренировки в воде, а целый комплекс направлений, которые помогут сделать тело подтянутым и улучшить общее самочувствие. От классической аквааэробики до современных Aqua Cross Training или Aqua Bike — разнообразие форматов позволяет каждому найти что-то по душе, даже если вы не умеете плавать.

Мужчина сидит на дне бассейна
Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина сидит на дне бассейна

Особенности тренировок в воде

У аквафитнеса есть множество преимуществ:

Вода как тренажёр

  • Сопротивление воды делает каждое движение эффективным. Даже без дополнительного оборудования мышцы получают качественную нагрузку.

Комплексное воздействие

  • Занятия в бассейне сочетают кардионагрузку и тренировку всех мышечных групп. Это отличный выбор для тех, кто ценит время.

Укрепление осанки

  • Многие упражнения выполняются в вертикальном положении, что способствует работе глубоких мышц и укреплению позвоночника.

Большой расход калорий

  • Из-за разницы температуры воды с окружающей средой организм тратит больше энергии, что помогает худеть быстрее.

Щадящее воздействие на суставы

  • Отсутствие ударной нагрузки делает аквафитнес идеальным для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата или восстанавливающихся после травм.

Гидромассаж

  • Гидростатическое давление воды стимулирует работу лимфатической системы, а интенсивные движения создают эффект массажа.

Как выбрать направление

Для новичков или людей с индивидуальными целями стоит начать с персональных тренировок. Опытный тренер поможет подобрать программу и научит технике. Если вам важен командный дух, подойдут групповые занятия. А для самостоятельных тренировок достаточно базового набора упражнений и доступа к бассейну.

Что нужно для занятий

Для старта понадобятся:

  • Купальник или плавки.
  • Шапочка.
  • Шлёпанцы.
  • Полотенце.
  • Справка о состоянии здоровья (если требуется бассейном).

Важно: для тренировок в глубокой части бассейна используется поддерживающее оборудование, поэтому умение плавать не обязательно.

Противопоказания

Хотя аквафитнес подходит большинству, есть несколько ограничений:

  • Кожные заболевания и открытые раны.
  • Аллергия на хлор.
  • Повышенная температура тела.
  • Обострение сердечно-сосудистых или дыхательных заболеваний.

Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Примеры упражнений

Бег

  • Чередуйте движения ногами, высоко поднимая бедро. Выполняйте на месте или с перемещением.

Удары

  • Попеременно выполняйте удары ногами в разные стороны, работая от бедра.

Велосипед

  • Имитируйте езду на велосипеде, сгибая ноги в коленях и отталкиваясь пяткой.

Лыжный шаг

  • Скользите ногами по дну бассейна, попеременно работая руками и ногами.

Прыжки

  • Оттолкнитесь от дна бассейна, подтяните колени к груди, вернитесь в исходное положение.

Заключение

Аквафитнес — это возможность сделать тренировки приятными, полезными и щадящими для организма. Попробуйте его, чтобы разнообразить свои занятия или найти идеальный способ поддерживать форму.

Уточнения

Плавательный бассейн — искусственный водоём как спортивное сооружение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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