Бассейн на максимум: лучшие тренировки о которых вы не знали

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Аквафитнес — это не просто тренировки в воде, а целый комплекс направлений, которые помогут сделать тело подтянутым и улучшить общее самочувствие. От классической аквааэробики до современных Aqua Cross Training или Aqua Bike — разнообразие форматов позволяет каждому найти что-то по душе, даже если вы не умеете плавать.

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина сидит на дне бассейна

Особенности тренировок в воде

У аквафитнеса есть множество преимуществ:

Вода как тренажёр

Сопротивление воды делает каждое движение эффективным. Даже без дополнительного оборудования мышцы получают качественную нагрузку.

Комплексное воздействие

Занятия в бассейне сочетают кардионагрузку и тренировку всех мышечных групп. Это отличный выбор для тех, кто ценит время.

Укрепление осанки

Многие упражнения выполняются в вертикальном положении, что способствует работе глубоких мышц и укреплению позвоночника.

Большой расход калорий

Из-за разницы температуры воды с окружающей средой организм тратит больше энергии, что помогает худеть быстрее.

Щадящее воздействие на суставы

Отсутствие ударной нагрузки делает аквафитнес идеальным для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата или восстанавливающихся после травм.

Гидромассаж

Гидростатическое давление воды стимулирует работу лимфатической системы, а интенсивные движения создают эффект массажа.

Как выбрать направление

Для новичков или людей с индивидуальными целями стоит начать с персональных тренировок. Опытный тренер поможет подобрать программу и научит технике. Если вам важен командный дух, подойдут групповые занятия. А для самостоятельных тренировок достаточно базового набора упражнений и доступа к бассейну.

Что нужно для занятий

Для старта понадобятся:

Купальник или плавки.

Шапочка.

Шлёпанцы.

Полотенце.

Справка о состоянии здоровья (если требуется бассейном).

Важно: для тренировок в глубокой части бассейна используется поддерживающее оборудование, поэтому умение плавать не обязательно.

Противопоказания

Хотя аквафитнес подходит большинству, есть несколько ограничений:

Кожные заболевания и открытые раны.

Аллергия на хлор.

Повышенная температура тела.

Обострение сердечно-сосудистых или дыхательных заболеваний.

Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Примеры упражнений

Бег

Чередуйте движения ногами, высоко поднимая бедро. Выполняйте на месте или с перемещением.

Удары

Попеременно выполняйте удары ногами в разные стороны, работая от бедра.

Велосипед

Имитируйте езду на велосипеде, сгибая ноги в коленях и отталкиваясь пяткой.

Лыжный шаг

Скользите ногами по дну бассейна, попеременно работая руками и ногами.

Прыжки

Оттолкнитесь от дна бассейна, подтяните колени к груди, вернитесь в исходное положение.

Заключение

Аквафитнес — это возможность сделать тренировки приятными, полезными и щадящими для организма. Попробуйте его, чтобы разнообразить свои занятия или найти идеальный способ поддерживать форму.

Уточнения

Плавательный бассейн — искусственный водоём как спортивное сооружение.

