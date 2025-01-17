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Настольный теннис помогает бороться с лишним весом и укреплять мышцы

Как настольный теннис делает тело подтянутым, а тренировки незаметными
1:12
Спорт

Настольный теннис — простой и увлекательный способ сбросить лишний вес. Во время активной игры сжигается до 300 калорий в час, что делает её эффективной для похудения. Игра помогает не только избавиться от жира, но и укрепить мышцы, развить выносливость и улучшить общее состояние организма.

настольный теннис
Фото: pixabay.com/photos
настольный теннис

Регулярные тренировки задействуют все основные группы мышц — руки, ноги, плечи и спину. Благодаря динамичным движениям ускоряется обмен веществ, а сжигание жира активируется за счет повышенного потребления кислорода.

Даже не думая о тренировках, вы худеете, наслаждаясь игрой и пытаясь одолеть соперника. Эмоциональный азарт и драйв заряжают энергией и помогают справляться со стрессом.

Вырабатываемые эндорфины улучшают настроение, а физическая нагрузка повышает тонус всего организма.

Ещё одно преимущество тенниса — его доступность. Играть можно как в помещении, так и на свежем воздухе, причём с минимальным риском травм. Это отличный способ провести время с пользой для фигуры и здоровья.

Уточнения

Настольный теннис — олимпийский вид спорта, спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой пополам. Игра может проходить между двумя соперниками или двумя парами соперников. Задачей игроков является удерживать мяч в игре при помощи ракеток — каждый игрок после одного отскока мяча на своей половине стола должен отправить мяч на половину стола соперника.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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