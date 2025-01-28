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Утренние тренировки: почему лучше заниматься до завтрака

2:46
Спорт

Утро — идеальное время для тренировок, если вы хотите запустить организм и зарядиться энергией на весь день. Однако, когда именно стоит заниматься — до завтрака или после? Многие специалисты уверены: тренировки на голодный желудок дают преимущества, о которых важно знать.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Польза утреннего фитнеса натощак

Тренировки перед первым приемом пищи активизируют процесс жиросжигания. После ночного сна уровень сахара в крови находится на минимальном уровне, поэтому организм быстрее начинает использовать жировые запасы в качестве источника энергии. Это помогает уменьшать объемы тела и ускоряет похудение.

Кроме того, отсутствие тяжелого завтрака перед занятиями позволяет избежать неприятных ощущений в желудке и сделать тренировку более комфортной. Вы будете чувствовать себя легче и свободнее, выполняя упражнения.

Чем полезны тренировки до завтрака

  • Ускорение метаболизма: после занятий натощак организм продолжает активно расходовать калории, даже в состоянии покоя. Это увеличивает общий суточный расход энергии.
  • Укрепление выносливости: работа на голодный желудок развивает адаптационные способности организма и улучшает использование кислорода, что особенно важно для аэробных нагрузок.
  • Легкость и свобода движений: тренировки без утяжеленного завтрака помогают избежать тяжести и дискомфорта во время упражнений.

Как правильно заниматься натощак

  • Разминка обязательна: перед тренировкой разогрейте мышцы и подготовьте суставы к нагрузке. Это поможет избежать травм.
  • Выбирайте умеренные нагрузки: не стоит начинать с интенсивных упражнений, особенно если вы не привыкли тренироваться утром. Кардио, йога или легкие силовые занятия подойдут идеально.
  • Не забывайте о гидратации: перед началом тренировки выпейте стакан воды, чтобы восполнить жидкость, потерянную за ночь.

Завтрак после тренировки

После утренних занятий важно восполнить запасы энергии. Идеальный вариант — легкий белковый завтрак с углеводами. Это может быть омлет с овощами, овсянка с ягодами или творог с орехами. Такой прием пищи поможет восстановить силы и поддержать рост мышечной массы.

Заключение

Утренняя тренировка до завтрака — это отличный способ начать день с энергии и позитивного настроя. Она помогает ускорить обмен веществ, способствует похудению и укрепляет выносливость. Попробуйте включить занятия натощак в свою фитнес-рутину и оцените результаты!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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