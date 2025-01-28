Утренние тренировки: почему лучше заниматься до завтрака

Утро — идеальное время для тренировок, если вы хотите запустить организм и зарядиться энергией на весь день. Однако, когда именно стоит заниматься — до завтрака или после? Многие специалисты уверены: тренировки на голодный желудок дают преимущества, о которых важно знать.
Тренировки перед первым приемом пищи активизируют процесс жиросжигания. После ночного сна уровень сахара в крови находится на минимальном уровне, поэтому организм быстрее начинает использовать жировые запасы в качестве источника энергии. Это помогает уменьшать объемы тела и ускоряет похудение.
Кроме того, отсутствие тяжелого завтрака перед занятиями позволяет избежать неприятных ощущений в желудке и сделать тренировку более комфортной. Вы будете чувствовать себя легче и свободнее, выполняя упражнения.
После утренних занятий важно восполнить запасы энергии. Идеальный вариант — легкий белковый завтрак с углеводами. Это может быть омлет с овощами, овсянка с ягодами или творог с орехами. Такой прием пищи поможет восстановить силы и поддержать рост мышечной массы.
Утренняя тренировка до завтрака — это отличный способ начать день с энергии и позитивного настроя. Она помогает ускорить обмен веществ, способствует похудению и укрепляет выносливость. Попробуйте включить занятия натощак в свою фитнес-рутину и оцените результаты!
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