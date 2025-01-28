EMS-фитнес: стоит ли пробовать тренировки с электродами

EMS-тренировки (Electrical Muscle Stimulation) — это фитнес-занятия с использованием электрической стимуляции мышц. На участника надевают костюм с электродами, которые подают электрические импульсы. Во время тренировки человек выполняет стандартные упражнения, такие как приседания, отжимания или планки, но благодаря импульсам мышцы сокращаются сильнее, чем при обычной нагрузке.
Методика электростимуляции появилась в XVIII веке, когда итальянский ученый Луиджи Гальвани заметил, что мышцы сокращаются под действием электрического тока. В XX веке врачи использовали эту технологию для лечения атрофии мышц и реабилитации космонавтов. Впоследствии методику адаптировали для спорта и фитнеса.
EMS-тренировки запрещены при:
Перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.
Исследования показывают, что EMS-тренировки могут снизить жировую массу и объемы тела. Однако результаты сопоставимы с эффектом обычных тренировок и зависят от соблюдения дефицита калорий и активного образа жизни. EMS не имеет уникальных преимуществ для похудения.
EMS-тренировки подходят для разнообразия, но не заменяют классические занятия. Исследования показывают, что эффект от EMS и традиционного фитнеса может быть одинаковым, особенно для новичков. EMS подходит для людей, которым нужны короткие, но интенсивные тренировки.
EMS-тренировки — это инновационная методика, которая повышает интенсивность занятий за счет электрической стимуляции мышц. Она безопасна и эффективна при правильном подходе, но не заменяет традиционный фитнес.
Используйте EMS для разнообразия тренировочного процесса и ускорения спортивных результатов.
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