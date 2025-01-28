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EMS-фитнес: стоит ли пробовать тренировки с электродами

3:40
Спорт

EMS-тренировки (Electrical Muscle Stimulation) — это фитнес-занятия с использованием электрической стимуляции мышц. На участника надевают костюм с электродами, которые подают электрические импульсы. Во время тренировки человек выполняет стандартные упражнения, такие как приседания, отжимания или планки, но благодаря импульсам мышцы сокращаются сильнее, чем при обычной нагрузке.

EMS-тренировка
Фото: https://www.freepik.com by master1305
EMS-тренировка

История и применение методики

Методика электростимуляции появилась в XVIII веке, когда итальянский ученый Луиджи Гальвани заметил, что мышцы сокращаются под действием электрического тока. В XX веке врачи использовали эту технологию для лечения атрофии мышц и реабилитации космонавтов. Впоследствии методику адаптировали для спорта и фитнеса.

Как проходит EMS-тренировка

Экипировка

  • Специальный костюм с электродами надевают поверх облегающей спортивной одежды. Электроды подключаются к аппарату, который регулирует интенсивность импульсов.

Этапы занятия

  • Разминка: легкие упражнения для разогрева мышц (5-7 минут).
  • Основная часть: силовые упражнения с импульсами (15-20 минут).
  • Завершение: лимфодренажный массаж для расслабления (5 минут).

Эффективность и безопасность

Преимущества

  • EMS-тренировки помогают развивать силу, ускорять восстановление и повышать мышечный тонус. Они безопасны для большинства людей, включая новичков, если проводятся под наблюдением тренера.

Риски

  • Неправильное использование оборудования или чрезмерная нагрузка могут нанести вред. Например, в 2016 году был зафиксирован случай госпитализации из-за неправильного использования EMS.

Противопоказания

EMS-тренировки запрещены при:

  • Эпилепсии.
  • Беременности.
  • Наличии кардиостимулятора.
  • Острых воспалительных заболеваниях.
  • Паховых и брюшных грыжах.

Перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.

EMS для похудения: мифы и реальность

Исследования показывают, что EMS-тренировки могут снизить жировую массу и объемы тела. Однако результаты сопоставимы с эффектом обычных тренировок и зависят от соблюдения дефицита калорий и активного образа жизни. EMS не имеет уникальных преимуществ для похудения.

Что лучше: EMS или обычный фитнес

EMS-тренировки подходят для разнообразия, но не заменяют классические занятия. Исследования показывают, что эффект от EMS и традиционного фитнеса может быть одинаковым, особенно для новичков. EMS подходит для людей, которым нужны короткие, но интенсивные тренировки.

Рекомендации для тренировок

  • Продолжительность: 20-30 минут до трех раз в неделю.
  • Контроль: проводите занятия только под наблюдением тренера.
  • Отдых: давайте мышцам 1-2 дня на восстановление между тренировками.
  • Режим: комбинируйте EMS с классическим фитнесом и сбалансированным питанием.

Заключение

EMS-тренировки — это инновационная методика, которая повышает интенсивность занятий за счет электрической стимуляции мышц. Она безопасна и эффективна при правильном подходе, но не заменяет традиционный фитнес.

Используйте EMS для разнообразия тренировочного процесса и ускорения спортивных результатов.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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