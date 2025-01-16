Фитнес-тренер Максим Оборин напомнил о правилах гигиены в тренажерном зале

Гигиена на тренировке: простые правила чистоты, которые делают спорт безопасным

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Посещение тренажерного зала требует соблюдения определённых правил, которые помогают поддерживать здоровье и комфорт всех посетителей. О них напомнил профессиональный тренер с 20-летним стажем Максим Оборин, известный как наставник фитнес-инструкторов и спикер международных конвенций.

Фото: freepik тренировки в спортзале

Сменная обувь — это первое, на что стоит обратить внимание. Даже если на улице сухо, на подошве обуви могут оставаться пыль и микробы, что негативно сказывается на чистоте зала и здоровье окружающих. Также важно носить чистые носки, желательно спортивные.

Ещё одно ключевое правило — использование полотенца. Его кладут на тренажёры и скамейки, чтобы не оставлять следы пота. Полотенце должно быть специально предназначенным для спорта, а не пляжным или банным.

Одежда для тренировок также играет роль. Подходящая спортивная форма обеспечивает комфорт и безопасность. Хлопковые вещи не рекомендуются — они плохо отводят влагу и могут снижать эффективность тренировок. Женщинам советуют выбирать спортивное бельё, чтобы минимизировать риск травм.

Использование парфюма в зале может вызывать дискомфорт или даже аллергические реакции у других посетителей. Поэтому от ярких ароматов перед тренировкой лучше отказаться.

Максим Оборин также напомнил о важности личной гигиены. Душ после тренировки очищает кожу от токсинов и предотвращает их повторное проникновение. Кроме того, в душе обязательно использовать тапочки, чтобы избежать риска заражения грибком.

Наконец, стоит позаботиться о чистоте бутылок для воды и шейкеров. Неприятный запах из шейкера может указывать на наличие бактерий, поэтому их следует регулярно мыть и сушить.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать посещение тренажёрного зала комфортным и безопасным для всех.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье») — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.



