Фитнес с комфортом: как расслабиться и прокачать мышцы

Спорт — это не только про интенсивность и нагрузки. Бывают моменты, когда нашему телу и уму нужна передышка, и на помощь приходят фитнес-практики, которые сочетают расслабление и восстановление. Они позволяют не только перезагрузиться, но и улучшить физическую форму.
AntiGravity — это тренировки с использованием гамака Харрисона. Этот формат помогает развивать гибкость, укреплять мышцы и улучшать осанку. Но главное — он благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. Особенно популярна программа Restorative, где гамак располагается низко, всего в 30 см от пола.
Растяжка — незаменимая часть любого фитнес-процесса, особенно для тех, кто активно тренируется. Стрейчинг не только улучшает гибкость, но и помогает снять напряжение с мышц, расслабляет суставы и позволяет лучше ощущать свое тело.
Пилатес нельзя назвать легкой тренировкой, но его влияние на организм глубокое и многогранное. Эти занятия стимулируют кровообращение, укрепляют сосуды и помогают раскрыть скрытые резервы тела.
Йога — это больше, чем физические упражнения. Это возможность услышать себя, проанализировать свое состояние и скорректировать его.
Фитнес для отдыха — это не только про восстановление, но и про перезагрузку тела и ума. AntiGravity, стрейчинг, пилатес и йога помогут обрести баланс, вернуть силы и зарядиться энергией. Найдите свой идеальный способ расслабления и наслаждайтесь каждым моментом тренировки.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.