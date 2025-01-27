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Забудьте о белковом окне и других мифах фитнеса: шесть главных ошибок после силовой тренировки

3:24
Спорт

Силовые тренировки — ключ к сильному и подтянутому телу. Но ошибки, которые мы совершаем после занятий, могут замедлить прогресс. Разберем шесть главных заблуждений, которые мешают увидеть результаты.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Откажись от растяжки после тренировки

Растяжка в конце силовой нагрузки — не лучшая идея. Во время упражнений мышцы уже достаточно напряжены, и дополнительная растяжка может привести к травмам и затянуть процесс восстановления.

Почему это важно

  • Фасции, окружающие мышцы, помогают справляться с нагрузкой. Но из-за растяжки их натяжение снижается, что уменьшает эффективность тренировок. Лучше заменить растяжку на разминку перед занятием и легкую заминку после. Это ускорит восстановление и подготовит мышцы к следующему занятию.

Забудь о мифическом белковом окне

Не нужно панически пить протеиновый коктейль сразу после тренировки. Исследования доказали, что время приема белка не имеет значения. Важно лишь общее количество белка за сутки.

Совет

  • Сконцентрируйтесь на сбалансированном питании, включающем натуральные источники белка: мясо, рыбу, яйца, творог. Протеиновые коктейли — лишь дополнительный инструмент, но не панацея.

Не делай кардио сразу после силовой тренировки

Силовые упражнения утомляют мышцы и нервную систему. Добавление кардио в этот момент лишь увеличивает нагрузку на организм, замедляя восстановление и рост мышц.

Как правильно

  • Если хотите сочетать кардио и силовую нагрузку, делайте это в разные дни или оставляйте достаточно времени между тренировками, дополнив отдых приемом пищи.

Не ходи в баню или сауну сразу после тренировки

После тренировки сердечно-сосудистая система и так работает на пределе, а тепловая нагрузка лишь усугубляет ситуацию. Это может привести к перегрузке сердца и длительному восстановлению.

Оптимальный подход

  • Посещение сауны лучше перенести на отдельный день. Это расслабит тело без лишнего стресса.

Не нагружай те же мышцы на следующий день

Мышцы растут в период отдыха. Если снова тренировать группу мышц, которая еще не восстановилась, это приведет к ухудшению результатов и увеличению времени восстановления.

Что делать

  • Планируйте тренировки так, чтобы каждая мышечная группа успевала восстанавливаться. Используйте сплит-программу или чередуйте силовые тренировки с растяжкой или кардио.

Не переедай после тренировки

Мы часто переоцениваем количество сожженных калорий. На самом деле, даже интенсивная тренировка может сжечь всего 200-400 ккал, что эквивалентно небольшому перекусу.

Рекомендация

  • Следите за общим количеством калорий в течение дня. Используйте фитнес-браслеты или приложения, чтобы понимать свой расход энергии и избегать переедания.

Заключение

Ошибки после тренировки могут замедлить прогресс, даже если вы выкладываетесь на занятиях. Важно правильно восстанавливаться, планировать питание и отдых, чтобы ваши усилия в зале приносили максимальный результат.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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