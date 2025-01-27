Забудьте о белковом окне и других мифах фитнеса: шесть главных ошибок после силовой тренировки

Силовые тренировки — ключ к сильному и подтянутому телу. Но ошибки, которые мы совершаем после занятий, могут замедлить прогресс. Разберем шесть главных заблуждений, которые мешают увидеть результаты.
Растяжка в конце силовой нагрузки — не лучшая идея. Во время упражнений мышцы уже достаточно напряжены, и дополнительная растяжка может привести к травмам и затянуть процесс восстановления.
Не нужно панически пить протеиновый коктейль сразу после тренировки. Исследования доказали, что время приема белка не имеет значения. Важно лишь общее количество белка за сутки.
Силовые упражнения утомляют мышцы и нервную систему. Добавление кардио в этот момент лишь увеличивает нагрузку на организм, замедляя восстановление и рост мышц.
После тренировки сердечно-сосудистая система и так работает на пределе, а тепловая нагрузка лишь усугубляет ситуацию. Это может привести к перегрузке сердца и длительному восстановлению.
Мышцы растут в период отдыха. Если снова тренировать группу мышц, которая еще не восстановилась, это приведет к ухудшению результатов и увеличению времени восстановления.
Мы часто переоцениваем количество сожженных калорий. На самом деле, даже интенсивная тренировка может сжечь всего 200-400 ккал, что эквивалентно небольшому перекусу.
Ошибки после тренировки могут замедлить прогресс, даже если вы выкладываетесь на занятиях. Важно правильно восстанавливаться, планировать питание и отдых, чтобы ваши усилия в зале приносили максимальный результат.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.