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Уникальная техника табата: упражнения для быстрого результата

3:05
Спорт

Табата — это не просто очередной фитнес-тренд, а уникальная методика высокоинтенсивных тренировок, которая помогает сжигать калории, развивать выносливость и достигать спортивных целей в кратчайшие сроки. В статье мы разберем, для кого подходит эта система, как правильно тренироваться и какие упражнения лучше выбрать.

Фитнес
Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Фитнес

Что такое табата

Табата представляет собой интервальную тренировку, где 20 секунд интенсивной работы чередуются с 10 секундами отдыха. Такие подходы повторяются 8-10 раз, формируя короткий, но невероятно насыщенный по нагрузке тренировочный блок. Этот метод разработал японский врач Идзуми Табата, работавший с олимпийской сборной Японии, и доказал его эффективность для повышения выносливости и сжигания калорий.

Польза табата

  • Сжигание калорий: табата позволяет за короткое время сжечь до 15-16 ккал в минуту, что превышает показатели обычной кардиотренировки
  • Развитие выносливости: укрепляет сердечно-сосудистую систему за счет работы в высокой пульсовой зоне.
  • Формирование рельефа: комплекс включает упражнения, задействующие все группы мышц.
  • Преодоление эффекта плато: табата отлично подходит тем, кто не видит прогресса от стандартных тренировок.

Противопоказания

Высокая интенсивность тренировки делает табату неподходящей для начинающих и людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Такие занятия противопоказаны при артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, диабете и других серьезных заболеваниях. Если вы только начинаете заниматься спортом, лучше сосредоточиться на базовых кардиотренировках и консультациях с тренером.

Основные правила тренировки

  • Разминка и заминка: подготовьте мышцы к нагрузке и завершите тренировку растяжкой.
  • Максимальная отдача: упражнения выполняются на пределе возможностей.
  • План тренировки: подберите разнообразные комплексы, включая функциональные и целевые упражнения.
  • Контроль пульса: следите за уровнем ЧСС, чтобы оставаться в безопасной зоне.

Упражнения для табата

  • Джампинг Джек: прыжки с разведением рук и ног.
  • Берпи: сочетание планки, прыжков и вставаний.
  • Складка: упражнение на пресс из положения сидя.
  • Планка-паук: альтернативное подтягивание коленей к локтям.
  • Выпрыгивания: прыжки из приседа.
  • Велосипед: динамичное движение ногами с акцентом на пресс.
  • Выпады в стороны: последовательные движения для ног и ягодиц.

Комментарий эксперта

Мастер-тренер Анастасия Юркова подчеркивает:

"Для начинающих важно сначала освоить базовые кардио- и силовые упражнения. Первые тренировки табата лучше проводить с использованием монитора пульса, постепенно увеличивая сложность".

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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