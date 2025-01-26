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Почему правильное питание не работает: ошибки о которых ты не догадываешься

1:59
Спорт

Ты упорно следишь за калориями, тренируешься, мечтаешь о заметных результатах, а весы упрямо показывают одно и то же? Возможно, причина кроется в скрытых ошибках. Давай разберём, что может тормозить твоё похудение.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

Перебор с дефицитом калорий

Многие считают, что чем меньше ешь, тем быстрее похудеешь. Но слишком сильное сокращение калорийности запускает режим выживания. Организм воспринимает это как сигнал голода, начинает экономить энергию, замедляет обмен веществ и неохотно расстаётся с жировыми запасами.

Чтобы процесс пошёл, важно создать умеренный дефицит — 300-400 ккал от дневной нормы. Узнай свой базовый обмен веществ (минимум 1200 ккал для большинства женщин) и не снижай потребление ниже этой отметки.

Недосып

Без качественного сна похудение невозможно. Сон необходим для восстановления, синтеза гормонов и ускорения метаболизма. Его недостаток повышает уровень стресса, усиливает чувство голода и тягу к калорийным продуктам.

Создай комфортную атмосферу для сна: убери гаджеты за час до засыпания, затемни комнату и ложись в одно время каждый день. Старайся спать не менее 7-8 часов.

Иллюзия правильного питания

Правильное питание — это не всегда путь к похудению. Даже самые полезные продукты содержат калории. Например, ПП-десерт или кокосовое масло могут быть калорийнее их традиционных аналогов. Чтобы худеть, следи за количеством калорий в рационе, а не только за качеством продуктов.

Итог

Похудение требует осознанного подхода. Умеренный дефицит калорий, полноценный сон и внимательное отношение к питанию помогут достичь твоей цели. Исправь ошибки, и вес начнёт уходить!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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