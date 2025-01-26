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Почему не стоит взвешиваться каждый день и как это мешает похудеть

2:49
Спорт

Вы каждый день встаёте на весы, чтобы проверить, как меняется твой вес? Эта привычка может не только замедлить твой прогресс, но и подорвать уверенность в себе. Даватйте разберёмся, почему ежедневное взвешивание — это путь в никуда.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Колебания веса — это нормально

Наш вес постоянно изменяется в течение дня. Он зависит от того, сколько воды вы выпили, что ели, выспались ли и даже от уровня стресса. Например, после солёного ужина или бессонной ночи организм задерживает воду, и утром весы могут показать "лишние" 300-500 граммов. Это не жир, а просто вода, которая уйдёт в течение суток.

Ещё пример: вечером вы увидите плюс на весах из-за еды и жидкости, которая остаётся в организме, а утром цифра будет совсем другой. Такие колебания естественны и не означают, что ты сделала что-то неправильно.

Нелинейное похудение

Похудение не бывает равномерным. Вес никогда не снижается только по нисходящей: он скачет вверх-вниз, даже если вы придерживаетесь дефицита калорий и тренируетесь. Видите отвес на 1 кг за день? Скорее всего, ушла вода или содержимое кишечника, а не жир.

Максимально возможное снижение жира — это 400-500 граммов в неделю. Поэтому, если вы видите ежедневные скачки на весах, не переживай. Гораздо важнее смотреть на изменения за месяц, а не за сутки.

Почему ежедневное взвешивание мешает

Увеличивает стресс

  • Цифры на весах не совпадают с твоими ожиданиями? Это может вызвать чувство разочарования и заставить бросить питание и тренировки.

Демотивирует

  • Когда результат кажется незначительным, теряется желание продолжать. Но это обман: изменения есть, просто они не всегда видны сразу.

Создаёт нереалистичные ожидания

  • Мы хотим мгновенного результата, но это невозможно. Похудение — процесс, требующий времени.

Когда и как лучше взвешиваться

Если вы хотите следить за прогрессом, взвешивайся не чаще одного раза в неделю или две. Делайте это утром, натощак, после туалета. Главное — не зацикливайся на цифрах.

Лучший способ оценить изменения — это замеры тела, примерка одежды или фотографии "до" и "после". Такие методы покажут твой настоящий прогресс.

Вес — это не всё

Не позволяйте железной "машинке" на ножках управлять твоим настроением. Ваш вес — это лишь одна из составляющих здоровья и красоты. Сосредоточьтесь на питании, тренировках и своём самочувствии, а результат обязательно придёт.

Уточнения

Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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