Почему не стоит взвешиваться каждый день и как это мешает похудеть

Вы каждый день встаёте на весы, чтобы проверить, как меняется твой вес? Эта привычка может не только замедлить твой прогресс, но и подорвать уверенность в себе. Даватйте разберёмся, почему ежедневное взвешивание — это путь в никуда.
Наш вес постоянно изменяется в течение дня. Он зависит от того, сколько воды вы выпили, что ели, выспались ли и даже от уровня стресса. Например, после солёного ужина или бессонной ночи организм задерживает воду, и утром весы могут показать "лишние" 300-500 граммов. Это не жир, а просто вода, которая уйдёт в течение суток.
Ещё пример: вечером вы увидите плюс на весах из-за еды и жидкости, которая остаётся в организме, а утром цифра будет совсем другой. Такие колебания естественны и не означают, что ты сделала что-то неправильно.
Похудение не бывает равномерным. Вес никогда не снижается только по нисходящей: он скачет вверх-вниз, даже если вы придерживаетесь дефицита калорий и тренируетесь. Видите отвес на 1 кг за день? Скорее всего, ушла вода или содержимое кишечника, а не жир.
Максимально возможное снижение жира — это 400-500 граммов в неделю. Поэтому, если вы видите ежедневные скачки на весах, не переживай. Гораздо важнее смотреть на изменения за месяц, а не за сутки.
Если вы хотите следить за прогрессом, взвешивайся не чаще одного раза в неделю или две. Делайте это утром, натощак, после туалета. Главное — не зацикливайся на цифрах.
Лучший способ оценить изменения — это замеры тела, примерка одежды или фотографии "до" и "после". Такие методы покажут твой настоящий прогресс.
Не позволяйте железной "машинке" на ножках управлять твоим настроением. Ваш вес — это лишь одна из составляющих здоровья и красоты. Сосредоточьтесь на питании, тренировках и своём самочувствии, а результат обязательно придёт.
Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.