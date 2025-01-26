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Тренировки во время менструации: что стоит знать и как адаптировать нагрузку

2:50
Спорт

Менструация — это период, когда тело женщины претерпевает множество изменений. У кого-то эти дни сопровождаются усталостью и спазмами, а кто-то ощущает прилив энергии. Возникает вопрос: нужно ли в такие дни продолжать тренировки? Ответ — да, но с некоторыми оговорками.

Йога
Фото: Freepik by senivpetro
Йога

Можно ли тренироваться во время месячных

Да, тренировки возможны, но важно учитывать своё самочувствие. Лёгкая физическая активность, такая как растяжка или кардио, может даже облегчить симптомы. Главное — не перегружать организм и выбирать подходящие упражнения.

Что можно делать во время месячных

Кардио низкой интенсивности

  • Лёгкая пробежка, ходьба или велопрогулка улучшают кровообращение и повышают настроение. Такие упражнения помогают уменьшить дискомфорт и усталость.

Растяжка и йога

  • Упражнения на растяжку и плавные движения йоги помогут снять напряжение в мышцах и расслабить тело. Избегайте перевёрнутых поз, чтобы не нарушать естественное кровообращение.

Танцы

  • Если чувствуете прилив энергии, выбирайте танцы с лёгкими, плавными движениями. Это не только укрепляет тело, но и поднимает настроение.

Чего стоит избегать

Нагрузки на пресс и низ живота

  • Исключите упражнения, которые создают сильное давление на мышцы пресса и области таза: приседания, жим платформы, тягу.

Силовые тренировки

  • Тяжёлые упражнения с большими весами лучше отложить, чтобы избежать лишнего стресса для организма.

Перевёрнутые позы

  • Такие упражнения могут нарушить кровообращение и вызвать дискомфорт, поэтому их стоит избегать.

Когда стоит отказаться от тренировок

В некоторых ситуациях тренировки могут навредить:

  • Если у вас обильные выделения или сильные боли.
  • При хронических женских заболеваниях, таких как эндометриоз или миома.
  • Если вы чувствуете общее недомогание.

В этих случаях лучше дать организму отдохнуть и проконсультироваться с врачом.

Как тренироваться с умом

Слушайте своё тело. Если чувствуете дискомфорт — остановитесь и дайте себе время на восстановление. Пропущенная тренировка никак не скажется на ваших долгосрочных результатах, а забота о здоровье всегда должна быть в приоритете.

Менструация — естественная часть жизни, и научиться заботиться о себе в этот период особенно важно. Выбирайте упражнения, которые улучшают ваше самочувствие, или позволяйте себе отдыхать без чувства вины. Помните, каждая женщина уникальна, и подход к тренировкам в эти дни у всех разный.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis - "месяц", mēnstruus - "ежемесячный"), ме́сячные или ре́гулы - часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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