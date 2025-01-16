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С чего следует начинать тренировки в зале?

1:52
Спорт

Тренер Булат Зиастинов поделился с "Спорт-Экспресс" рекомендациями для новичков, которые помогут им успешно адаптироваться в тренажерном зале. Он подчеркнул, что первое, с чего следует начать, — это освоение правильной техники выполнения упражнений.

Спортзал
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Спортзал

В ходе первой тренировки желательно использовать либо отсутствие отягощений, либо лёгкий вес, который практически не ощущается. Только после того, как техника будет отработана, Зиастинов советует переходить к увеличению рабочего веса.

Он также отметил, что 80% успешной тренировки составляют базовые упражнения. Эти упражнения позволяют задействовать сразу несколько мышечных групп и укрепляют не только отдельные мышечные волокна, но и весь корпус в целом. Для начинающих атлетов подойдут такие упражнения, как подтягивания, тяга и гиперэкстензия.

"Попробуйте завести дневник тренировок. Он позволит отслеживать ваш прогресс. Записывайте длительность тренировки, план, упражнения. Если в какой-то момент вы перестанете видеть прогресс, то сможете отследить, в какой момент он замедлился", — добавил эксперт.

Зиастинов подчеркивает важность разминки и заминки в тренировочном процессе. Перед силовой нагрузкой необходимо тщательно подготовить мышцы, что лучше всего сделать с помощью суставной гимнастики и короткой кардио-разминки продолжительностью 10-15 минут. После завершения тренировки не забудьте провести заминку, включающую растяжку.

Кроме того, следует осознавать, что достижение любых целей, будь то снижение веса или набор мышечной массы, требует времени. Поэтому регулярность и дисциплина в тренировках играют ключевую роль.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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