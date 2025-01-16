Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?

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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин рассказал о факторах, способствующих накоплению подкожного и висцерального жира в области талии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Freepik is licensed under Free license Талия

По его словам, неправильное питание и нездоровые пищевые привычки, нерегулярный сон и бессонница, низкая физическая активность, а также злоупотребление курением и алкоголем могут привести к увеличению размеров талии. Дополнительно такие эмоциональные состояния, как стресс, депрессия и тревожность, а также несоответствующая потребностям организма диета могут оказывать негативное влияние. Кроме того, эксперт отметил, что генетические факторы и менопауза также играют значительную роль в увеличении объёма талии.

Фитнес-тренер акцентировал внимание на том, что висцеральный жир в области живота не только создает эстетические проблемы, но и вызывает серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, а также негативно сказывается на работе сосудов и качестве сна.

Соломин отметил, что физическая активность действительно может способствовать росту окружности талии, однако это не является основной причиной. Более того, упражнения для пресса не уменьшают жировые отложения, поскольку они воздействуют только на поверхностные мышцы (прямую и косые мышцы живота).

"Решить проблему можно комплексно, работая над всем телом для улучшения осанки и тонуса мышц живота", — заключил фитнес-тренер.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.



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