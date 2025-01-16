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Как правильно делать подтягивания, чтобы увеличивать их эффективность?

1:53
Спорт

Фитнес-тренер Анастасия Баланская отметила, что новичкам следует начинать занятия на турнике с базовых упражнений и ограниченного числа подходов. Во время подтягиваний необходимо использовать широкий хват, при этом плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина оставаться прямой. В подтягиваниях следует задействовать в первую очередь мышцы спины, рук и плечевого пояса, исключая при этом помощь ног, сообщает  Life.ru.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

"Вовсе не обязательно делать большое количество подходов, как профессиональный спортсмен. Для начала вы можете облегчить себе задачу с помощью резиновой ленты или отрицательных подтягиваний (опускание тела с помощью контролируемого спуска). Эти упражнения помогут вам развить силу и технику", — отметила тренер.

Баланская посоветовала строго следить за положением рук, спины и всего корпуса, отметив, что использование неправильной техники может привести к повреждению мышц и суставов. Важно сосредоточиться не на количестве упражнений, а на их качестве. С течением времени, по мере привыкания к нагрузке, вы сами будете увеличивать количество подходов и повторений.

Тренер также отметила, что постоянные тренировки помогут достичь устойчивых результатов. В принципе, подтягивания могут быть включены в повседневный режим занятий. Однако не стоит пересиливать себя, так как мышцам требуется время для восстановления.

Во время занятий важно контролировать дыхание и обращать внимание на общее состояние организма. Следует уделять внимание признакам головокружения и дискомфорта в шейном отделе, ногах и спине. Перед выполнением подтягиваний обязательно стоит провести разминку.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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