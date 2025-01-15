Хабибу вернули деньги за билет после снятия с рейса в США

Американская авиакомпания Frontier Airlines вернула средства экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, за которые он купил авиабилет в Лос-Анджелес.
"Перед вылетом стюардесса проводила инструктаж для пассажиров в ряду у аварийного выхода. Хабиба Нурмагомедова, сидевшего в ряду у выхода, несколько раз спрашивали, готов ли он и может ли он помочь при ЧС. По словам бортпроводника, Нурмагомедов не дал ответа, несмотря на неоднократные попытки", — пишет РБК Спорт.
Руководство авиакомпании заявило, что решение снять с рейса Нурмагомедова не было связано с его этнической принадлежностью.
Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.
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