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Вы больше никогда не будете делать приседания после того, как попробуете эти упражнения

1:30
Спорт

Многие хотят развить силу кора, но часто боятся приседаний, опасаясь, что они могут перегрузить мышцы спины и шеи.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Вместо того чтобы избегать этой важной работы, можно попробовать альтернативу — тренировку, основанную на пяти движениях с использованием только одной гантели. Эта схема укрепляет кора и спину, и она не включает в себя приседания, что делает её идеальной для новичков.

Совет от сертифицированного тренера и владельца студии Skulptur  Салли Морган: Использование стоячей версии L-сидячего пассовера позволяет активно работать над стабилизацией кора. Сидя на месте, сложнее поддерживать баланс, что даёт дополнительную нагрузку на мышцы.

Тренировка для укрепления кора с гантелью

Для выполнения этой тренировки вам понадобится только одна гантель. Начинающим подходит 3 кг, для более опытных — 5 кг, а для уверенных в себе — 8-10 кг. Важно следить за правильной техникой выполнения упражнений и ощущать, как работают мышцы кора, пишет Fitandwell.

Зачем развивать силу кора?

Сила кора важна для множества повседневных движений, таких как наклон вперёд или повороты тела. Она улучшает осанку, баланс и устойчивость. Также укрепление кора помогает предотвратить боли в спине и способствует улучшению гибкости и подвижности, что важно в зрелом возрасте.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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