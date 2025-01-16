Вы больше никогда не будете делать приседания после того, как попробуете эти упражнения

Многие хотят развить силу кора, но часто боятся приседаний, опасаясь, что они могут перегрузить мышцы спины и шеи.
Вместо того чтобы избегать этой важной работы, можно попробовать альтернативу — тренировку, основанную на пяти движениях с использованием только одной гантели. Эта схема укрепляет кора и спину, и она не включает в себя приседания, что делает её идеальной для новичков.
Совет от сертифицированного тренера и владельца студии Skulptur Салли Морган: Использование стоячей версии L-сидячего пассовера позволяет активно работать над стабилизацией кора. Сидя на месте, сложнее поддерживать баланс, что даёт дополнительную нагрузку на мышцы.
Для выполнения этой тренировки вам понадобится только одна гантель. Начинающим подходит 3 кг, для более опытных — 5 кг, а для уверенных в себе — 8-10 кг. Важно следить за правильной техникой выполнения упражнений и ощущать, как работают мышцы кора, пишет Fitandwell.
Сила кора важна для множества повседневных движений, таких как наклон вперёд или повороты тела. Она улучшает осанку, баланс и устойчивость. Также укрепление кора помогает предотвратить боли в спине и способствует улучшению гибкости и подвижности, что важно в зрелом возрасте.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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