Как поддерживает форму Человек-паук: раскрыт секрет интенсивных тренировок и питания Тома Холланда

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Британский актёр Том Холланд поделился секретами своей физической формы в интервью с Men's Health. Он рассказал, что предпочитает высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), которые включают несколько упражнений с постепенно увеличивающимся числом повторений.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Человек-паук

В рамках одного круга Холланд выполняет подтягивания, отжимания на брусьях, обычные отжимания, подъемы корпуса и приседания. Он начинает с 1-5 повторений каждого упражнения, а затем увеличивает количество до 10, 20, 30, 40 и 50.

Что касается питания, Холланд акцентирует внимание на овощах в своем рационе. Он рассказывает, что на завтрак предпочитает тарелку каши с фруктами и орехами, а также выпивает протеиновый коктейль. Ужин состоит из белка с гарниром.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд — британский актёр. Лауреат премии BAFTA и обладатель трёх статуэток «Сатурна». В 2019 году попал в список журнала Forbes 30 Under 30.



Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни.

