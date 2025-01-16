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57-летняя тренер поделилась секретами молодости и здоровья

0:50
Спорт

57-летняя фитнес-тренер из Липецка, Галина Бобкова, поделилась секретами, которые помогают ей сохранять молодость.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

В интервью "Липецкому времени" она рассказала о своём подходе к жизни и поддержанию физической формы.

Бобкова подчеркнула важность регулярных тренировок. Однако она также отметила, что важно сохранять позитивный настрой и не позволять себе долгое уныние. Если она чувствует себя плохо, то может позволить себе пару дней для грусти, но после этого всегда находит силы двигаться дальше и решать возникшие проблемы.

Также тренер акцентировала внимание на правильном питании, придерживаясь "чистых" продуктов. Но, как призналась Бобкова, если ей хочется сладкого, она не отказывает себе в удовольствии.

Уточнения

Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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