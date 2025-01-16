Ветеран ЦСКА считает, что футболисты РПЛ сегодня все на одно лицо: не отличишь друг от друга

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) почти не осталось интересных футболистов.

Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андрей Аршавин

По его словам, кроме качественных легионеров в составе петербургского "Зенита", московского "Спартака" и нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, в лиге нет ярких игроков.

Пономарев отметил, что все футболисты выглядят одинаково и не представляют особого интереса для зрителей.

"Все одинаковые, все на одно лицо, все серые абсолютно. Неинтересно смотреть вообще! Вот одень их в другую форму — и не отличишь друг от друга совсем!" — заявил Пономарев, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт подчеркнул, что смотреть на таких футболистов совершенно неинтересно.

В сезоне 2023/24 годов "Краснодар" стал лидером РПЛ. После 18 матчей они и петербургский "Зенит" набрали по 39 очков, но благодаря победе со счетом 2:0 в очной встрече "Краснодар" занял первое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" занял третье место, выиграв шесть последних матчей и набрав 37 очков. Четвертое место заняла московская команда "Динамо" с 35 очками. Столько же очков имеет "Локомотив", который идет на пятом месте.

Уточнения

Владимир Алексеевич Пономарёв (18 февраля 1940, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист, защитник.



Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

