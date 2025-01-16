Худеем быстро и без вреда здоровью: способы скинуть вес за пару месяцев

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Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова рассказала MoneyTimes. Ru о быстром похудении без вреда для здоровья.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

По ее словам, избавление от лишних килограммов в короткие сроки возможно, однако в основном связано с потерей воды, а не жира.

"Можно посещать баню, чтобы потерять воду, или сидеть на очень низкокалорийной диете", — заявила врач, отметив, что так можно нанести урон здоровью.

Чтобы после похудения вес не вернулся обратно, стоит изменить привычки питания и увеличить физическую активность.

"Работа мышц способствует сжиганию жировых накоплений", — отметила эндокринолог.

Она рассказала и о новых препаратах, таких как Оземпик, которые помогают скинуть вес. Их эффект временный, если вы не поменяете свой рацион и не увеличите физическую активность.

Важно! Никакие препараты самим себе назначать нельзя, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

