Ваше тело станет примером для подражания: 5 мифов о силовых тренировках для девушек

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В обществе многие считают, что силовыми тренировками занимаются только для того, чтобы накачаться. Однако женщинам полезны эти занятия, и вовсе не для того, чтобы набрать мышечную массу. Тренер Елена Соболь назвала 5 мифов о силовых тренировках для женщин.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Миф 1 — они вредят позвоночнику и матке

"Во время силовых тренировок (при условии правильной техники) оказывается минимальное воздействие на позвоночник. Поэтому важно постепенно увеличивать нагрузку", — цитирует фитнес-эксперта "Чемпионат".

Тренер назвала плюсы регулярных силовых занятий для женщин:

укрепление мышц тазового дна;

улучшение кровообращения;

легкие беременность и роды.

Миф 2 — от них вырастут большие мышцы

Соболь рассказала, что силовые тренировки без использования фармакологии могут привести только к незначительному росту мышечной массы, благодаря этому у вас будет рельефное и подтянутое тело.

Миф 3 — их можно делать только в фитнес-клубе

Тренер заявила, что эффективные силовые тренировки можно делать и в домашних условиях. Для этого вам понадобятся гантели или гири.

"Если нет возможности приобрести гантели, гири, можете использовать пятилитровые бутылки с водой", — добавила Соболь.

Миф 4 — они противопоказаны пожилым

Тренер уверена, что эти тренировки полезны для женщин в любом возрасте. Они помогут сохранить мышечную массу, улучшить плотность костей, а также поддерживают подвижность и улучшают общее физическое состояние.

Миф 5 — вы потеряете гибкость из-за них

Это так не работает. Силовые тренировки, наоборот, могут улучшить гибкость, считает Елена. Правильно составленные занятия должны включать упражнения на растяжение, которые сохраняют и даже улучшают гибкость.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

