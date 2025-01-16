Так худеет Валя Карнавал: певица раскрыла свой секрет идеальной фигуры

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После новогодних праздников певица, актриса и блогер Валя Карнавал рассказала, что сбросила четыре килограмма.

Фото: Инстаграм* Валентины Карнауховой/ Вали Карнавал Валя Карнавал

Девушка вернулась в рабочий ритм почти сразу после праздников. 23-летняя звезда рассказала, как ей удается так шикарно выглядеть. Дело в том, что в жизни Вали всегда есть регулярные тренировки в тренажёрном зале и правильное питание.

Блогер также рассказала в соцсетях, что сейчас её вес составляет 46 килограммов.

Кстати, Валя Карнавал в настоящее время активно тренируется для выступления в шоу "Ледниковый период". В среднем одна ее тренировка идет шесть часов, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

