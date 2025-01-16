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В НВГУ рассказали, что чередование спорта и учебы помогает эффективнее выучить билеты

Бег вместо зубрежки: студентам в ХМАО посоветовали правильно готовиться к сессии
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Спорт

Студентов Нижневартовского университета призвали заниматься спортом, чтобы улучшить успеваемость. Университет рекомендовал регулярно бегать и заниматься скалолазанием, чтобы быстрее учить билеты перед сессией.

Мужчина завязывает шнурки
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина завязывает шнурки

Преподаватель кафедры спортивных дисциплин Михаил Жалбэ сообщил, что занятия спортом помогают активизировать мозг и ускоряют процессы запоминания. В университете утверждают, что такие тренировки улучшают концентрацию, повышают самообладание и создают позитивный настрой.

Чтобы подтвердить эффективность метода, в НВГУ провели эксперимент. Студенты, которые выполняли физические упражнения между заданиями, показали более высокие результаты. По мнению специалистов, активный образ жизни помогает быстрее подготовиться к экзаменам.

Уточнения

Нижнева́ртовск — город в России, административный центр Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Расположен на берегу Оби в непосредственной близости от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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