Студентов Нижневартовского университета призвали заниматься спортом, чтобы улучшить успеваемость. Университет рекомендовал регулярно бегать и заниматься скалолазанием, чтобы быстрее учить билеты перед сессией.
Преподаватель кафедры спортивных дисциплин Михаил Жалбэ сообщил, что занятия спортом помогают активизировать мозг и ускоряют процессы запоминания. В университете утверждают, что такие тренировки улучшают концентрацию, повышают самообладание и создают позитивный настрой.
Чтобы подтвердить эффективность метода, в НВГУ провели эксперимент. Студенты, которые выполняли физические упражнения между заданиями, показали более высокие результаты. По мнению специалистов, активный образ жизни помогает быстрее подготовиться к экзаменам.
Нижнева́ртовск — город в России, административный центр Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Расположен на берегу Оби в непосредственной близости от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.