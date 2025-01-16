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Врач Мартюшев-Поклад: физическая активность необходима при стрессе

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1:40
Спорт

Стресс вызывает у многих учащённое сердцебиение, тревожность и внутреннее напряжение. Всё это связано с повышением уровня гормонов адреналина, норадреналина и кортизола, которые выбрасываются в кровь в моменты сильных переживаний. Чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья, нужно правильно заботиться о себе в такие периоды.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Как сообщает врач Андрей Мартюшев-Поклад считает, что одна из простых и доступных мер борьбы со стрессом — это регулярная ходьба. По его словам, ритмичные движения во время пеших прогулок помогают сбалансировать работу нервной системы и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Лёгкий бег также может быть отличным способом снять напряжение и поддерживать физическую форму. Эксперт рекомендует включить в свою программу силовые тренировки, но подчёркивает необходимость давать организму отдых.

После интенсивных нагрузок важно выделять один-два дня на восстановление. Упражнения на гибкость и занятия йогой полезны для здоровья позвоночника и общего тонуса тела.

Однако если стресс длится неделями и сопровождается постоянным чувством тревоги, одной физической активности может быть недостаточно. В этом случае важно обратиться к врачу, чтобы избежать развития депрессии.

Правильный подход к своему здоровью и своевременная помощь помогут сохранить спокойствие и улучшить самочувствие. Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и умеренные занятия спортом — одни из лучших способов борьбы с кратковременной усталостью.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).  

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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